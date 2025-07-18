شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام، وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.