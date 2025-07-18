شكرا لقرائتكم خبر عن 4660 جنيها للجرام عيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا، وسجل سعر عيار ذهب 24 بلغ 5325 جنيهًا للجرام، وسجل سعر عيار 21 حوالي 4660 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37280 جنيهًا



وتشهد الفترة المقبلة توقعات بإحتمالات تحرك الأسعار، وذلك بحسب اتجاهات السوق العالمي وسعر الدولار، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية المرتقبة في الأسواق الدولية.

وسجل سعرالذهب الفوري 3,356.60 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 0.5% إلى 3,363.30 دولار للأونصة وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.5% هذا الأسبوع، بعد تسجيل مكاسب طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين.