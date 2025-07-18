شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك، وسجل بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.





