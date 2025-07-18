شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 6 شركات بالبورصة بأكثر من 10% خلال ثالث أسبوع في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 10 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال ثالث أسبوع في شهر يوليو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 12.26% ليصل إلى مستوى 0.769 جنيه.

2- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 12.92% ليصل إلى مستوى 59.360 جنيه.

3- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 15.84% ليصل إلى مستوى 1.170 جنيه.

4- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.73% ليصل إلى مستوى 122.820 جنيه.

5- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 26.44% ليصل إلى مستوى 10.520 جنيه.

6- جولدن تكس للأصواف بنسبة 31.89% ليصل إلى مستوى 37.350 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 33821.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10127.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13731.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41795.88 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.59% ليغلق عند مستوى 16625.23 نقطة.