شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر اليوم.. كليوباترا كينج سايز وسوفت كوين وبوكس بـ44 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أسعار منتجاتها من السجائر، بعد تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، لتبدأ أسعار سجائر كليوباترا (كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس) بـ44 جنيهًا.

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيها

كليوباترا سوفت كوين" 44 جنيها

كليوباترا بوكس: 44 جنيها

بوسطن / بلومنت: 44 جنيها

مونديال أحمرّ ، أصفر ، سيلفر: 44 جنيها

مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 44 جنيها

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيها

كليوباترا سوبر: 44 جنيها

ماتوسيان سوبر: 44 جنيها