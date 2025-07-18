شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 19-7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 18 يوليو 2025 09:30 م
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون فى متابعة التقلبات فى أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.533 جنيه للشراء.
13.587جنيه للبيع.
12.643جنيه للشراء.
13.573جنيه للبيع.
12.643جنيه للشراء.
13.571جنيه للبيع.
12.531جنيه للشراء.
13.573جنيه للبيع.
12.63جنيه للشراء.
13.57جنيه للبيع.
