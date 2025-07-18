شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 19-7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون فى متابعة التقلبات فى أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.533 جنيه للشراء.

13.587جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.643جنيه للشراء.

13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.643جنيه للشراء.

13.571جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.531جنيه للشراء.

13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.