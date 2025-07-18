شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.