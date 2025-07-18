شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تغيرات طفيفه في سعر الذهب اليوم الجمعة، في حدود 20 جنيها فقط، وسط حذر في سوق الذهب العالمي مما حد من التغيرات في سعر أونصة الذهب .

تأتي أسعار الذهب اليوم في مصر كالاتي :

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.