شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك التجارى" أنشط أسهم البورصة هذا الأسبوع بتداولات 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 12.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 223.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 879.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 83.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 807.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 657.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 747.2 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 207.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 731.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول بلغ 87.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 688.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 1.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 634.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة إي أف جي القابضة"، بحجم تداول 24.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 612 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 16.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 540.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 512.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 33821.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10127.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13731.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41795.88 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.59% ليغلق عند مستوى 16625.23 نقطة.