شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الزيوت المستخلصة تستهدف تصدير زيوت بـ225 مليون جنيه خلال 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تحقيق مبيعات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2026/2025 مقابل 6.3 مليار جنيه معتمدة خلال العام المالي 2025/2024، ومقارنة مع مبيعات محققة بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، وبقيمة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، وبقيمة 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022.

وتعتزم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إنتاج 600 طن من المسلى خلال العام المالي الحالي 2025/2026، وزيت رقم 1 بكمية 30 ألف طن، وزيت تمويني بكمية 90 ألف طن، وعلف حيواني بكمية 18 ألف طن، كما تعتزم الشركة إنتاج 300 طن صابون غسيل، و12 ألف طن منظفات صناعية مسحوق غسيل، و700 طن منظفات صناعية صابون سائل، و600 طن من صابون "تواليت".

ووفق تقرير الموازنة التقديرية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 255 مليون جنيه جنيه خلال السنة المالية الحالية 2025/2026 مقابل 249.9 مليون جنيه معتمدة خلال العام المالي 2024/2025، ومقارنة مع مبيعات محققة بقيمة 23.1 مليون جنيه خلال عام 2023/2024، وبقيمة 12.1 مليون جنيه خلال عام 2022/2023، وبقيمة 19 مليون جنيه عام 2021/2022.

أما بالنسبة لقائمة الدخل للموازنة التخطيطية لعام 2025/2026، تستهدف شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تحقيق مجمل ربح بقيمة 300.1 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 245.3 مليون جنيه معتمدة بنهاية 30 يونيو عام 2025، ومقارنة مع 104.5 مليون جنيه محققة بنهاية 31 مارس عام 2025، ومقابل 124.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة المستهدف 95.4 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 101.2 مليون جنيه معتمدة بنهاية 30 يونيو عام 2025، ومقارنة مع 1.4 مليون جنيه محققة بنهاية 31 مارس عام 2025، ومقابل 8.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

وتستهدف الموازنة التقديرية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، استثمارات بمبلغ 9 ملايين جنيه، وتشمل مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية، وحماية البيئة من التلوث وتتمثل في استكمال مشروع إعادة تأهيل العصارة الخاصة بالمذيب في دمنهور.