شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 داخل البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025، تطورًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك. وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

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