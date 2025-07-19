شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 داخل البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025، تطورًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.
وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
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