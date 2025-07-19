شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يوصى شركة الشمس للإسكان والتعمير باستغلالال الأصول الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الشمس للإسكان والتعمير، استغلال أصول ثابتة وجديدة ومشونة بالمخازن تتمثل في أثاث تم شراؤه من عام 2022 بنحو 750.4 ألف جنيه، و63 وحدة تم استرداداها بموجب الحكام القضائية، وفقًا لحصر الوحدات المعد من قبل الشركة في مايو 2025.

أشار الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 31 مارس عام 2025، إلى استمرار تضمين حساب العملاء متأخرات بنحو 7.6 مليون جنيه (عملاء تمليك)، ونحو 7.2 مليون جنيه (عملاء إيجارات) من واقع بيانات إدارة حسابات العملاء، واستمرار تضمين الأرصدة المدينة لمبالغ مستحقة على أطراف ذات علاقة بنحو 1.1 مليون جنيه تمثل المديونية المستحقة على الشركة القابضة، نتيجة للتسوية بين ما تم بيعه من 9 وحدات بالعاصمة الإدارية للشركة القابضة.

لفت الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تضمن حساب الدائنون لشركة الشمس للإسكان والتعمير، نحو 62.8 مليون جنيه تمثل تكاليف تقديرية لأعمال المرافق المتبقية التي لم يتم طرحها للتنفيذ بمشروع جاردينيا الشمس بالسادس من أكتوبر عن الوحدات المباعة في 31 مارس عام 2025، لأن التأخير في التنفيذ يؤثر على ربحية الشركة.

قال الجهاز، إن حساب الدائنون لشركة الشمس للإسكان والتعمير تضمن نحو 30.8 مليون جنيه قيمة ما تم تحصيل من العملاء نظير الصيانة، حيث لم تلتزم الشركة بأحكام المادتين (8،9) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بإيداع مبالغ الصيانة المخصلة من المشترين بحساب خاص للصيانة والتشغيل والصرف من عوائد وديعة الصيانة التي لم يتم تحصيلها.



ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركة الشمس للإسكان والتعمير، بدأت في إجراءات فسخ عقد التطوير لأرض العاصمة الإدارية المبرم مع شركة اوليف تري في 25 يناير 2022، إذ تم رفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، استنادًا على البند (24) من العقد، كما لم تتأثر القوائم المالية في 31 مارس عام 2025 بأي إيرادات عن الحد الأدنى المضمون، وذلك نظرًا لعدم سداد المطور 4 دفعات للحد الأدنى المضمون استحقاق يونيو وسبتمبر وديسمبر 2024 ومارس 2025، والبالغ إجماليهم نحو 188.7 مليون جنيه.