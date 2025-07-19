شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة هذا الأسبوع أبرزها عمومية "أى فاينانس" لتعيين عضو مجلس إدارة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، أبرزها انعقاد عمومية 3 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتي بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي، وتنظر الأولى المصادقة على التقرير السنوي والحوكمة ومراقب الحسابات وقائمة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الأعوام المالية المنتهية أعوام 2022، 2023،2024، والتصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة بتاريخ 12 أبريل، والخاص بتعين أعضاء مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، وتقرير اللجنة المشكلة لاستلام المصنع وجرد أصول الشركة، وتنظر الثانية التصديق على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي عن العام المالي 2025/2026.



وفي اليوم التالي، يوزع كوبون شركة مصر بني سويف للأسمنت، رقم 20 بواقع 6 جنيهات للسم الواحد.

ويوم الثلاثاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، للموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد ممثلًا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأسهم شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية، على أن يتم بداية من يوم الأربعاء 23 يوليو، توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.333 سهم كل سهم أصلي للأولى، 0.3794 سهم مجاني للثانية، 0.0504 سهم مجاني لكل سهم للثالثة