شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ356.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وسجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 401 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 401 درهم

عيار 22 سجل 371.50 درهم

عيار 21 سجل 356.25درهم

عيار 18 سجل 306.50 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 205.25 درهم

الأونصة سجل 12527.00 درهم

الجنيه الذهب 2860.00 درهم



الأونصة بالدولار 3330.45 دولار.