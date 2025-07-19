شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ339 ريالًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر387.50 ريال

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.50 ريال

عيار 22 سجل 355.25 ريال

عيار 21 سجل 339 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 195.00 ريال

الاونصة 12122.75 ريال

الجنيه الذهب 2728.25 ريال

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.



كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.