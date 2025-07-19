شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السوق المصرية اليوم السبت 19 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 19 يوليو 2025، أداءً عرضيًا وسط حركة محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 5314 جنيهًا

-عيار 21: 4650 جنيهًا

-عيار 18: 3986 جنيهًا

-الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

الذهب

ويُتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم بالقرب من 4630 جنيهًا للجرام تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا.

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأميركية.

أما محليًا، فلا تزال الأسعار تتحرك في نطاق محدود مع غياب مؤثرات قوية على المدى القصير، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار.

أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، وتقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.