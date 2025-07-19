شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 19 يوليو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.875 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.875 دينار
عيار 22 سجل 30.150 دينار
عيار 21 سجل 28.775 دينار
عيار 18 سجل 24.650 دينار
عيار 14 سجل 19.175 دينار
عيار 12 سجل 16.450 دينار.
الاونصة1022.775 دينار.
الجنيه الذهب230.175 دينار.
الأونصة بالدولار3351.85 دولار.
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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