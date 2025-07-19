شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.875 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.875 دينار

عيار 22 سجل 30.150 دينار

عيار 21 سجل 28.775 دينار

عيار 18 سجل 24.650 دينار

عيار 14 سجل 19.175 دينار

عيار 12 سجل 16.450 دينار.

الاونصة1022.775 دينار.

الجنيه الذهب230.175 دينار.

الأونصة بالدولار3351.85 دولار.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.