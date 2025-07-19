شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025، ثباتًا بالسوق المصرى بعد تغيرات محدودة أمس بمتوسط بلغ 5 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

وشهدت الأسواق حالة من الترقب مؤخرا لبيانات التضخم الأمريكية التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والتي رصدت تسارع نسبي في وتيرة التضخم في شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو السابق له.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.

ويستبعد الخبراء احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو الجاري، لكنها لا تزال ترجح احتمال قيام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم القادمة استقرارًا في الضغوط السعرية.