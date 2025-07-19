شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد فى سعر الريال القطرى اليوم السبت 19-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تحديث جديد في سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.533 جنيه للشراء.

13.587 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.643 جنيه للشراء.

13.573 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.643 جنيه للشراء.

13.571 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.531 جنيه للشراء.

13.573 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.63جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.