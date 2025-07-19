شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات محدودة للغاية فى حدود 5 إلى 10 جنيهات.. تحديث سعر الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم في مصر، وسط تغيرات محدودة للغاية في حدود 5 إلى 10 جنيهات، مع الإجازة في البورصة العالمية وتوقف التداولات على أونصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

- سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

- سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.

تُبقي المخاوف من التعريفات الجمركية الأسواق في حالة تأهب مستمر ويبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن حاضر، ولكن لا يأخذ المستثمرين صفقات تداول كبيرة بسبب إمكانية توصل الدول إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل موعد تطبيق التعريفات الجديدة في أول أغسطس القادم.