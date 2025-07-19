شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في السوق المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر السبيكة الذهب الأكثر انتشارا في السبائك ذات الوزن 5 جرامات لتسجل 5308 جنيهات بدون إضافة مصنعية.

ننشر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر، وسط تغيرات محدودة للغاية في حدود 5 إلى 10 جنيهات، مع الإجازة في البورصة العالمية وتوقف التداولات على أونصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

- سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.



تُبقي المخاوف من التعريفات الجمركية الأسواق في حالة تأهب مستمر ويبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن حاضر، ولكن لا يأخذ المستثمرين صفقات تداول كبيرة بسبب إمكانية توصل الدول إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل موعد تطبيق التعريفات الجديدة في أول أغسطس القادم.

في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يخطط لإقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أبقى الخيار مفتوحًا وانتقده مجددًا لعدم خفضه أسعار الفائدة.

يأتي هذا بعد أن صدرت أخبار عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وأن ترامب قد قدم مسودة لإقالة باول إلى المشرعين في الحزب الجمهوري. وقد تسببت هذه الأخبار في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 3377 دولار للأونصة قبل أن ينفي ترامب هذه الاحتمالات ليدفع السعر إلى التراجع مجدداً.