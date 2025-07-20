شكرا لقرائتكم خبر عن مع إجازة الصاغة.. سعر الذهب اليوم فى مصر لجميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقر حركة سوق الذهب المحلي في مصر اليوم، الأحد 20 يوليو 2025، حيث تتوقف التداولات على الذهب مع الإجازة الأسبوعية في الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

- سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.