شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أداء صادرات الملابس الجاهزة فى مصر خلال أول 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أهم 10 معلومات عن أداء صادرات الملابس الجاهزة في مصر خلال أول 5 أشهر من 2025، وفق بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق.

1. 1.3 مليار دولار صادرات: سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية نحو 1.346 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 1.083 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو 24%.

2. قفزة في صادرات مايو: بلغت صادرات شهر مايو وحده 321 مليون دولار، مقارنة بـ243 مليون دولار في مايو 2024، بزيادة قدرها 32%.

3. شبه أعلى معدل شهري: اقترب أداء مايو من أعلى معدل شهري تم تسجيله في فبراير 2025، والذي حقق نسبة نمو 33%.

4. الولايات المتحدة أكبر الأسواق: سجلت الصادرات إلى السوق الأمريكية 518 مليون دولار خلال 5 أشهر، مقابل 437 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، بنمو 19%.

5. نجاح خطة المجلس التصديري: أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أن النتائج تعكس نجاح خطة المجلس في دفع النمو بمعدل يتراوح بين 30 إلى 35% سنويًا.

6. تحسن الطلب العالمي: من أبرز العوامل المحفزة للنمو تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.

7. دعم فني وترويجي للمصدرين: يقدم المجلس برامج دعم فني وترويجي لتعزيز فرص التصدير، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

8. تحسين التنافسية: يجري تنفيذ مبادرات لرفع تنافسية المنتج المصري، تشمل التدريب، وحل المعوقات، والترويج المكثف خارجيًا.

9. رؤية طموحة حتى 2031: يستهدف المجلس مضاعفة الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، مع التركيز على التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية.

10. مشروعات قومية داعمة: يجري العمل على تدشين مدينتين متخصصتين في الفيوم والمنيا للملابس والنسيج، إلى جانب التنسيق الحكومي لدعم ملفات رد الأعباء، وحل أزمات الشحن، وتوفير تمويل مناسب للمصدرين.