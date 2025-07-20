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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة ..سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية