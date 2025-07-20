شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاحد 20 يوليو 2025 فى قطر .. عيار 21 بـ 342.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 391.75 ريالأسعار الذهب اليوم في قطر
- عيار 24 سجل 391.75 ريال
- عيار 22 سجل 355.25 ريال
- عيار 21 سجل 342.25 ريال
- عيار 18 سجل 292.25 ريال
- عيار 14 سجل 227.25 ريال
- عيار 12 سجل 195.00 ريال
- الاونصة 12122.75 ريال
- الجنيه الذهب 2728.25 ريال
- الأونصة بالدولار 3330.45 دولار
تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.
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