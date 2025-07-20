شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 20 -7-2025 مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

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