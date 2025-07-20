شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ276 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو عام 2025، وبلغت 332 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 60.5 مليار جنيه، مقارنة بـ307 موافقات خلال شهر مايو من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 32.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 8.1%، وانخفاضًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 84.2%.

ووزعت الموافقات بين 314 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 23.8 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2025 مقابل 294 موافقة بقيمة 22.4 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة نمو 6.8% في عدد الموافقات، وبنسبة 6.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 11 موافقة بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2025 مقارنة مع 8 موافقات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2024 بنسبة نمو 37.5% بعدد الموافقات، و1040.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بلغت 1420 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 276.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1381 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 252.6 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 2.8%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 9.3%.

ووزعت الموافقات بين 1363 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 177.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 1325 موافقة، بقيمة 190.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة نمو 2.9% في عدد الموافقات، وبنسبة انخفاض 6.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 45 موافقة بقيمة 53.7 مليار جنيه مقارنة مع 47 موافقة بقيمة 55.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 4.3% في عدد الموافقات، وبنسبة 3.5% بقيمة التأسيس.