شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 33926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 41978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 15270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10204 نقطة، وصعد "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13825 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3508 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 16965 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تدأول اليوم الأحد، وهم: ألفنار للمقأولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأدوية والصناعات الكيمأوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة وذلك لعدد عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 4.96 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، موزعة ما بين الشريحة الأولى (الطرح العام) وعددها 18.1 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمإلى الطرح والتى تمثل نسبة 1.10% بقيمة 90 مليون جنيه، والشريحة الثانية (الطرح الخاص)، وعددها 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمإلى الطرح والتى تمثل نسبة 20.84% من إجمإلى عدد أسهم الشركة المصدره بقيمة 1.7 مليار جنيه.