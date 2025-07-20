شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد 3 مصانع متخصصة فى الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 3 مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات المعدنية بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة عبور لاند للصناعات الغذائية والمقامة على مساحة ٣٥ ألف متر مربع وتبلغ طاقتها الإنتاجية 170 ألف طن أجبان سنويًا و70 ألف طن لبن حليب معقم سنوياً و50 مليون لتر عصير سنوياً، ويعمل بالشركة أكثر من 2500 فرد، وتصدر الشركة منتجاتها لأكثر من 33 دولة من ضمنها أمريكا وروسيا والخليج العربي كما تنتج العديد من المنتجات لصالح شركات غذائية أخرى، وبلغت صادرات الشركة 20 مليون دولار خلال عام 2024، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد حامد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وأشرف حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أشرف حامد، مسؤول التطوير بالشركة، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة مصنع اللبن المعقم والعصير وتانكات استقبال اللبن المعقم، وماكينات التعبئة، وتفقد معرضاً مصغراً لجميع منتجات المصنع، ثم زار الوزير مصنع الجبن الأبيض حيث تفقد صالة التعبئة المكونة من أربعة خطوط إنتاج، ومعمل مصنع الجبن، وخطوط التتراباك وخط التجميع النهائي، وقد وجه الوزير الهيئات التابعة للوزارة بضرورة المرور على المعامل للتأكد من سلامة الخامات والمعدات، كما أكد على ضرورة مضاعفة إنتاج الشركة من الأجبان البيضاء بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ثم توجه الوزير لزيارة مصنع شركة سيراميكا رويال المتخصص في انتاج بلاط السيراميك والبورسلين بمختلف أنواعه والمقام على مساحة 70 ألف متر مربع وحجم إنتاجه ١٥ مليون متر سنوياً ويصدر منتجاته لاسواق أوروبا والشرق الاوسط وأمريكا ويوظف 1665 فرد، وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس حسام السلاب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، والمهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة معرض لمنتجات الشركة ومنطقة إعداد وتحضير الخامات للجليز والألوان، ومنطقة المجففات، ومناطق المكابس، ومنطقة الجاليات، ومنطقة الفرز، ومنطقة الأفران.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المصنع والذي يعتبر المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج بلاطات بورسلين سمك 2 سم و3 سم لتحمل أقصى الحمولات والذي يستخدم في الموانئ والمطارات والطرق وأول مصنع أنتج الجليز بورسلين بمقاسات حتى ٦٠×١٢٠ سم، مشيداً بالعمليات الإنتاجية للمصنع والتي لا ينتج عنها أي هالك في المياه والخامات حيث يتم إعادة تدوير أي مخلفات ناتجة عن التصنيع وهو ما يسهم في تخفيض تكلفة الانتاج واستدامته وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، كما وجه الوزير بأن يكون توريد جميع البلاطات المستخدمة في محطات مترو الأنفاق من موردين محليين لتشجيع الصناعة المحلية.

وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، وبما يسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، لافتاً إلى تطلع الوزارة إلى تحقيق مصنع شركة سيراميكا رويال الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من منتجات البورسلين.

واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة العبور للصناعات المعدنية "جلفا ميتال" التابع لمجموعة قنديل للصلب والمقام على مساحة 46.3 ألف متر مربع، حيث يبلغ إجمالي حجم استثمارات المجموعة 3 مليار جنيه مصرى وحجم إنتاج يصل الى ٩٠٠ الف طن سنوياً من لفائف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون وتصدر المجموعة منتجاتها لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وتوظف 1400 فرد، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة مجموعة قنديل للصلب، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة معرضاً مصغراً للمنتجات النهائية، كما تفقد خط إنتاج التخليل والدرفلة، وخط التجليخ والأفران، وخط الجلفنة، وحوض الزنك، وتفقد الوزير خطي التقطيع المتعدد الشرائح الذي يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا والمتخصص في تقطيع وتشريح الصاج بجميع المقاسات وبالاخص لقطاع الاجهزة المنزلية نظرا لما يتطلبه هذا القطاع من جودة ودقة عالية، حيث بلغت استثمارات هذين الخطين ٦ مليون يورو خلال عام 2024.

وأكد الوزير أهمية إعداد صف ثاني من العمالة المؤهلة بالمصانع لتوارث المهنة جيلاً بعد جيل واستمرار عجلة الانتاج بالصناعة فضلاً عن تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج وكذا تدريب العمالة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، كما بعث الوزير برسالة طمأنة للعمالة المصرية بأن الصناعة الحقيقية لا تقوم إلا بالعامل الماهر والمدرب والمخلص وأنه لا غنى عن العمالة في قيام أي صناعة مهما زاد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، متعهداً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون الصناعة المصرية قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة بفضل سواعد أبنائها.



