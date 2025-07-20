شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: 175 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ25 عن الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري، والذي ألقى الضوء على نشاط ملحوظ في حركة الصادرات الغذائية المصرية، حيث تم تصدير نحو 3250 رسالة غذائية بكمية تجاوزت 175 ألف طن إلى 166 دولة، تصدرت قائمتها كل من الصومال وتركيا ولبنان والسودان، في مؤشر يعكس تنوع الأسواق وثقة الجهات الدولية في جودة وسلامة المنتجات المصرية.

ووفقًا للتقرير، جاءت الصادرات عبر أكثر من 1200 شركة مصرية، وشملت نحو 640 صنفًا غذائيًا، من بينها: الدقيق، الخضراوات والفواكه الطازجة، المولاس، وعدد كبير من المنتجات الغذائية المتنوعة.

تصدّرت البطاطس قائمة صادرات الخضراوات بواقع 8 آلاف طن، تلتها الفاصولياء بـ6 آلاف طن، ثم البصل بـ5 آلاف طن، بإجمالي 30 ألف طن تمثل 50 صنفًا من الخضراوات المصدرة.

أما على صعيد الفواكه، فاحتل كل من العنب الطازج والفراولة الصدارة بـ8 آلاف طن لكل صنف، تلاهما الموالح بـ6 آلاف طن، بإجمالي 26 صنفًا تم تصديرها بكمية بلغت نحو 26 ألف طن.

وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدّرة بواقع 575 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ440 رسالة، ثم مطار القاهرة الدولي بـ360 رسالة، مما يعكس النشاط الكبير للبنية التحتية الملاحية والجوية في دعم حركة الصادرات.

وفي إطار دعم الهيئة لصادرات الغذاء، أصدرت خلال نفس الأسبوع 900 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة، بما يعزز الثقة الدولية في الصادرات المصرية ويقلل من معدلات الرفض أو التحفظ بالموانئ العالمية.

وفي خطوة داعمة لصادرات المواد الحيوانية المعالجة، كشفت الهيئة أن نتائج التحاليل الواردة من المعمل الفرنسي أظهرت مطابقة عينات المغلفات الحيوانية الطبيعية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، ما مكّن من إصدار 22 إذن تصدير جديد لهذه المنتجات إلى دول الاتحاد.

وتعكس هذه الأرقام مجتمعة استمرار الزخم في النشاط التصديري للمنتجات الغذائية، في ظل جهود الهيئة المتواصلة لضمان جودة وسلامة الأغذية المصرية، ما يسهم في تعزيز صورة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية على مستوى العالم.



