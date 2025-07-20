شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، بزيارة لمدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من القطاعات يرافقهما المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تم المرور على مشروع تنفيذ 209 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة بالحي السكني التاسع حيث وجه مسئولو الإسكان، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وفي نفس السياق، تم المرور على موقع تنفيذ أعمال الكوبري العلوي أعلى مسار القطار الكهربائي السريع والمتقاطع مع مدخل مدينة برج العرب الجديدة، من ناحية طريق الكافوري حيث قدم رئيس الجهاز شرحا عن مكونات المشروع ومراحل التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني.

كما شملت الزيارة متابعة أعمال زراعة وتشجير وتنسيق الموقع للمحاور المرورية بالمدينة، وأعمال تنفيذ طريق المدخل الغربي الرابط بين المدينة والساحل الشمالي "محور حسن علام".