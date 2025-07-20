شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: محطة سفاجا 2 تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

أعتبر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان وزارة النقل عن الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2” داخل ميناء سفاجا البحري، يعد إنجازًا كبيرًا في إطار خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ولتحقيق التكامل بين مشروعات التنمية القومية في صعيد مصر والموانئ البحرية على البحر الأحمر.

أكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الدولة المصرية لديها خطط لاستغلال المكانة الجغرافية لمحافظة البحر الأحمر لتصبح محورًا تجاريًا، أحدهما في سفاجا والآخر في الغردقة. أوضح أنه نظرًا لجغرافية مصر الاستراتيجية مع سواحلها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تعمل البلاد بنشاط على تطوير موانئها البحرية وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات وتسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير.

أشار إلى أن تنفيذ محطة سفاجا 2 يمثل جزءًا من رؤية أشمل تشمل الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تطورها الدولة بهدف تعزيز دور مصر كمحور عالمي للنقل وخدمات الشحن.

أكد أن المشروع يعتبر نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر ويساهم في خدمة حركة السياحة ونقل الركاب والبضائع. أشار السمدوني إلى أن الخدمات اللوجستية تُعدُّ أحد أساسيات التجارة الدولية في العالم في الوقت الحالي، مع تعدد سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي يبقى تعزيز هذا المسار أحد أهم محاور العمل في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية حتى يمكن تعزيز فعاليتها في الاقتصاد العالمي.

وتُعد “سفاجا 2” البوابة البحرية الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ تخدم الأنشطة التعدينية داخل المثلث الذهبي (سفاجا – القصير – قنا)، كما تسهم في دعم خطط التصدير والاستيراد لمناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد، من خلال ربطها بالميناء وتوفير منظومة نقل حديثة تدعم التكامل الصناعي والخدمي في المنطقة.



