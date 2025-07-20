الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.450 دينار

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ 35.450 دينار

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.450  دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين
  • عيار 24 سجل  40.525 دينار
  • عيار 22 سجل  36.675 دينار
  • عيار 21 سجل  35.450 دينار
  • عيار 18 سجل  30.200 دينار
  • عيار 14 سجل  23.475 دينار
  • عيار 12 سجل  20.125 دينار
  • الاونصة 1252.250 دينار
  • الجنيه الذهب 281.825 دينار
  • الأونصة بالدولار 3330.45 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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