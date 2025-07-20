شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة" ورئيس "الرعاية الصحية" يتفقان على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 02:52 م

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على بدء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يتماشى مع خططها التوسعية ومهامها المتطورة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور السبكي بالتعاون الإيجابي بين الهيئة والجهاز، مثمنًا ما لمسه من تطور ملحوظ في سرعة وتجاوب الجهاز مع موضوعات الشؤون الوظيفية الخاصة بالهيئة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حرص الجهاز على دعم جهود تطوير القطاع الصحي.

وأكد الجانبان أهمية بناء هيكل تنظيمي مرن ومتطور يدعم تحقيق أهداف الهيئة، ويراعي التحولات الجارية في القطاع الصحي، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وتطوير الهياكل الإدارية للمؤسسات العامة، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويواكب تطورات الأداء المؤسسي الحديث.