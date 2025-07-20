شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 -7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.511 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.63 جنيه للشراء.

13.567 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.63 جنيه للشراء.

13.581 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.518 جنيه للشراء.

13.581 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.6جنيه للشراء.

13.56جنيه للبيع.