شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للبترول: الحملات الميدانية مستمرة بالمحافظات لضبط مخالفات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي، وأعلنت الهيئة عن نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، وشملت الحملة 11 محطة وقود تابعة لشركات التسويق المختلفة في 8 محافظات هي المنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط.

وتمكنت الحملة من ضبط عددٍ من المخالفات منها ضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين بإحدى محطات الوقود بالإسكندرية بإجمالي قيمة تزيد على 432 مليون جنيه جُمعت للتصرف فيها بشكلٍ غير مشروع، وحُرر محضر من مباحث التموين، لتوجيهه لنيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى محطات الوقود، في أبنوب بأسيوط بالتنسيق مع مسئولي المحافظة، والتي ضُبطت أثناء بيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء.

وكشفت الحملة مخالفاتٍ تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين بعددٍ من محطات الغربية والبحيرة ودمياط، وحُرزت المسدسات المضبوطة تمهيداً لإعادة معايرة الطلمبات بمعرفة هيئة الدمغة والموازين.

وخلال المرور الميداني، ضُبطت سيارة على الطريق الدولي الساحلي في دمياط وهي تحمل أسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة شمال الدلتا، وكانت الأسطوانات في حالة سيئة، حيث كانت مغطاة بالصدأ، مما يمس سلامة المستهلكين. وقد اتُخذت الإجراءات لمنع تعبئة مثل هذه الأسطوانات مرةً أخرى، فيما ضُبط سائق سيارة صهريجية محملة بالمذيبات البترولية أثناء التصرف بشكلٍ غير قانوني في المنتج وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأسفرت عملية التفتيش، في عددٍ من المحطات في المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، عن اكتشاف وجود مياه في خزانات الوقود. وجرى هذه الخزانات للحفاظ على جودة الوقود وسلامة السيارات.

كما فتشت اللجنة عن اتباع الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكد من استيفائها معايير السلامة الواجبة حيث رُصدت عدة ملاحظات في المنظومة، و اتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة مع الشركات التابعة لها تلك المحطات للتصحيح الفوري.



