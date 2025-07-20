شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد باستثناء هبوط الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها مواد البناء بنسبة 6.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%.

كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، ونما قطاع العقارات بنسبة 0.7%، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.2%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 136.8 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.53%، والعرب على 22.93%، واستحوذت المؤسسات على 37.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 381.8 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 767.8 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 17330 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.