الرقابة المالية تصدر موافقات لـ5 شركات للعمل بمجالات التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ5 شركات، على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.

وافقت اللجنة لشركة مقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لمجالات عمل الشركة، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة للتخصيم، وتأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر، وتأسيس شركة ناشئة على أن تقوم كل منهم بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، كما وافقت اللجنة على تجديد قيد شركة في سجل مقدمي خدمات التعهيد.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.