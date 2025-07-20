شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر مساء اليوم وعيار 21 يسجل 4645 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا 4645 جنيهًا للجرام، دون تغيّر يُذكر عن بداية اليوم.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن السوق شهد تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد الجرام نحو 5 جنيهات بنسبة 0.11%، متأثرًا بالحركة العرضية للذهب عالميًا وتعافي الجنيه المصري.

وأشار واصف إلى أن استمرار تحسن الجنيه يشكل ضغطًا على أسعار الذهب محليًا، خاصة مع توقعات دولية إيجابية، أبرزها تقديرات بنك "غولدمان ساكس" بتحسن صافي الأصول الأجنبية وتحسن سعر الصرف.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5308 جنيهات

عيار 22: 4866 جنيهًا

عيار 21: 4645 جنيهًا

عيار 18: 3981 جنيهًا