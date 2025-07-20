شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5308 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5308 جنيهات للجرام

عيار 22: 4866.25 جنيه للجرام

عيار 21: 4645 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3981.5 جنيه للجرام

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.