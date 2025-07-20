شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 20-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 18 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للأسمنت-قنا، ومصر بني سويف للأسمنت، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 136.8 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.53%، والعرب على 22.93%، واستحوذت المؤسسات على 37.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 381.8 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 767.8 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 17330 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

شركة بنيان

أعلنت البورصة، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة وذلك لعدد عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 4.96 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، موزعة ما بين الشريحة الأولى (الطرح العام) وعددها 18.1 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 1.10% بقيمة 90 مليون جنيه، والشريحة الثانية (الطرح الخاص)، وعددها 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 20.84% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدره بقيمة 1.7 مليار جنيه.

في نفس الصدد قررت لجنة العمليات، إدراج أسهم شركة نيان للتنمية والتجارة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 4.96 جنيه للسهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 309.9 ألف سهم، 70 ألف سهم، 20 ألف سهم، 85 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 1.3 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، واشتررى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 51.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 31125 سهمًا.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومطاحن مصر العليا، والعربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومرسى مرسى للتنمية السياحية، وفوي لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 70 مليون سهم، 28015 سهمًا، 2100 سهم، 1.3 مليون سهم، 5.5 مليون سهم، 27 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والمصرية للمنتجعات السياحية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 70 مليون سهم، 550 سهم، مليون سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، شراء المساهم هاني إسماعيل محمد سرور، عدد 460 ألف سهم بسعر 2.74 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.32% إلى 10.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

مصر بني سويف

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن أي خطوات مستقبلية تتعلق بزيادة حصتها في أي استثمار تحضع لدراسات متأنية، ولن يتم اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عمليات إلا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية حيال ذلك، موضحة أن الشركة تمتلك 12.52% من شركة مصر للأسمنت قنا، كاستثمارات في أوراق مالية لشركات مقيدة في البورصة، وتقدمت لجهاز حماية المنافسة بالمستندات اللازمة "التركز الاقتصادي" كإجراء تنظيمي واحترازي بهدف استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة، وذلك لكون شركة مصر للأسمنت قنا تعمل في ذات المجال.

القابضة المصرية الكويتية

قال الشركة القابضة المصرية الكويتية، إنه لم تتم أية عمليات شراء أسهم خزينة للشركة بالبورصة المصرية، وأن كافة عمليات شراء أسهم الخزينة تتم ببورصة الكويت، وذلك وفقًا لقراات الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، بالموافقة على التعامل على أسهم الشركة "أسهم الخزينة" ببورصة الكويت بنسبة لا تجاوز 10% من رأس مال الشركة، ولا توجد أية قرارات صادرة من الشركة بخصوص شراء أسهم خزينة بالبورصة المصرية.

مرسيليا

قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن الشركة ساهمت بنسبة 25% بشركة مرسيليا للتطوير العقاري بمبلغ مسدد وقدره 10.75 مليون جنيه من رأسمال الشركة والتي تعتبر الذراع العقاري للمجموعة في السعودية، من خلال التعاون مع شركة عقارات للتطوير والتنمية إحدى شركات مجموعة العيسائي.



