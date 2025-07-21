Golden View Developments تطلق مشروع:"TO-GTHER" :رؤية جديدة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺸﺮاﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ

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القاهرة - سامية سيد - ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة، ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺟـــﻮﻟــﺪن ﭬﯿـــــﻮ ﻹطﻼق ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ TO-GTHER، ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات السياحية ، اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ، ، واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ، الطبية وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى.



ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟـــﻮﻟــﺪن ﭬﯿـــــﻮﻋﺎم 2021، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة أن ﺗﺘﺮك ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ تنفيذ المشروعات ذات اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬﻛﻲ، واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. وﯾُﻌﺪ ﻣﺸﺮوع TO-GTHER أﺣﺪث ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ، وﯾﻌﻜﺲ رؤﯾﺘﮭﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻛﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺠﻮدة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ المتقنة بمشاركة اكبر بيوت الخبرة في السوق العقاري العالمي والمصري علي حد سواء.



اﻻﺳﻢ TO-GTHER ﻻ ﯾُﻌﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ "اﻟﺘﺠﻤﻊ" أو "اﻟﺘﺮاﺑﻂ" ﺑﯿﻦ كلاٌ العملاء و المستثمرين والشركة والمشروع، ﺑﻞ ھﻮ أﯾﻀًﺎ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻛﻠﻤﺘﯿﻦ: TOGETHER وGATHER TO إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮﻛﺎء ذوي ﺧﺒﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، ﻣﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻌﺪدة و تجربة استثمار ناجحة ومختلفة.

ﯾتميز TO-GTHER ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت عدة مقومات من اهمها ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ:

● Inn Garden Hilton – اﺳﺘﺸﺎري اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ، والمسؤل ﻋﻦ إدارة وتوفير ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ بخبرات عالمية وقد تم اختياره بعد دراسة شاملة بين مختلف العلامات الفندقية العالمية الاخري حيث تتصدر مجموعة هيلتون العالمية التصنيف العالمي رقم واحد حيث يتمتع بالانتشار علي نطاق واسع حول العالم في اكثر من ١٢٣ دولة ب اكثر من مليون غرفة فندقية و اكثر من ٨٥٠٠ فرع .

● Orange – ﯾﻮﻓﺮ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ وإدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ و الانترنت و تحويل المشروع الي مشروع يدار بالذكاء الاصطناعي بالكامل باحدث الأجهزة و الأدوات التكنولوجية ، حيث تدير اورانج اكثر من ٧٥ مشروع عقاري متكامل في اكثر من ٢٣ دولة مختلفة .



● Regus – اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﯾﺔ المكتبية واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك داخل اﻟﻤﺸﺮوع مما يعكس ملائمة TOGTHER ليكون احدي اهم نقاط تجمع رواد الاعمال و الباحثين والشركات بمختلف التخصصات في مكان واحد بمواصفات تشغيلية عالمية والذي تم اختياره طبقا لمعايير اختيار دقيقة حيث تتمتع Regus ضمن مجموعة IWG في المرتبة رقم واحد عالميا في إدارة المساحات الإدارية المكتبية.

● BirdNest – استشاري إدارة و ﺗﺸﻐﯿﻞ الوحدات اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ، ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ استثمار ناجحة للعميل وإقامة مميزة للنزلاء حيث تدير BirdNest اكثر من ١٥ مشروع مختلف بكبري المشروعات العقارية بجمهورية مصر العربية .

● Consultant Hafez – اﺳﺘﺸﺎري اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري، والمسؤل ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ والذي يتمتع بخبرة تتجاوز الخمسين عاما والذي نجح في تصميم اكثر من ١٥٠٠ مشروع سكني متكامل و متنوع.

● EHAF – الاستشاري اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﻌﺎم، والذي يتولي اﻹﺷﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﺠﻮدة وتسليم العميل بأعلي المعايير الهندسية العالمية. وذلك لأحتلاله العديد من المراكز و التصنيفات الدولية حيث يحتل المرتبة رقم ١٣ عالميا في بناء الوحدات التجارية و السابع عالميا في مجال الضيافة و الفنادق، و ال٣٨ في مجال التصميم الهندسي المبتكر.

● Plan OKO – اﺳﺘﺸﺎري ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و landscape والمساحات المائية ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺪﯾﺚ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وذلك لمساهماتهم بالكثير من المشروعات ذات الحجم العملاق وبصماتهم الفريدة و الملموسة في كافة المشروعات داخل مصر و خارجها فضلا عن حصولهم علي العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال.

● RDJW – وهي الشركة الإنجليزية المسؤلة عن استلام المخرج النهائي بعد مرحلة التنفيذ نيابة عن المالك (Owner Representative) حيث قامت RDJW من قبل بتنفيذ اكثر من ٥٠ تنفيذ مشروع عقاري من ناطحات السحاب في كلا من قطر وانجلترا وغيرهم من الدول

ويأتي دور RDJW في صميم التركيز علي ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻊ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟزمني ليكون مشروع TO-GTHER ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺮوع عقاري فحسب … ﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺻُﻤّﻤﺖ لتحقق أهدافها بجدارة و تفرد.

ويأتي حرص جولدن فيو في اختيار اكبر بيوت الخبرة من المتخصصين في مختلف المجالات وذلك ضمن رويتها الذهبية في إخراج منتج عقاري متفرد ومميز يحقق أهدافه الاستثمارية بجدارة ليكون مشروع TOGTHER هو منصة الانطلاق نحو استثمار ذو عائد مضمون و مرتفع لكل من العميل و المستخدم علي حد سواء.

ويأتي هذا التعاون بعد نجاح جولدن فيو في اختيار موقع المشروع بواحدة من ارقي المناطق بالقاهرة الجديدة و هي منطقة (جنوب الاكاديمية) والتي تتمتع بمواصفات تجعلها في المرتبة الاولي من الاختيار لكل مطوري ومستثمري ومشتري العقارات بكافة أنواعها،

وذلك لوقوعها بموقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة وتوافر المحاور الرئيسية بها من جميع الجهات والتي توفر سهولة وسرعة التدفق المروري بداخلها وخارجها فضلا عن وجود ٢٤٠٠ فيلا سكنية قائمة و عدد ٨ مدارس دولية و جامعة دولية تحتوي جميعا علي ما يقرب من ٣٠ الف نسمة مما يضمن توافر المستهلك النهائي بكثرة في ظل ندرة المعروض من المنتج العقاري الذي يخدم هذه الاعداد الكبيرة داخل المنطقة وخارجها.



Golden View Developments تطلق مشروعTO-GTHER (1)



Golden View Developments تطلق مشروعTO-GTHER (2)



Golden View Developments تطلق مشروعTO-GTHER (3)



Golden View Developments تطلق مشروعTO-GTHER (4)



Golden View Developments تطلق مشروعTO-GTHER (5)