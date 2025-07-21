شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل البطالة للشباب 15- 29 عاما 1.8٪ الربع الرابع عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي 2024، تطور معدلات بطالة بين الشباب، حيث توضح البيانات أن معدل البطالة للفئة العمرية 15 إلى 29 عاما قد سجل في الربع الرابع من عام 2024 نحو 14.2، منخفضا بنحو 1.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، ومنخفضاً بنحو 2.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، ومنخفضا بنحو 2.3% مقارنة بالربع الرابع لعام 2021.

وتشير البيانات إلى أنه بزيادة مدى الفئة العمرية لتكون من 15 إلى 39 عاما، فإن معدل البطالة قد سجل في الربع الرابع من عام 2024 نحو 9.7%، والذي انخفض بنحو 0.9% عن نظيره من عام 2023، وقد انخفض بنحو 1.3% عن نظيره من عام 2022، ومنخفضا بنحو 1.6% عن نظيره من عام 2021.

وبمقارنة الفارق بين معدلي بطالة الفئتين العمريتين خلال الربع الرابع 2024 يتضح أن معدل بطالة الفئة العمرية 15 إلى 39 عاما ينخفض عن نظيره للفئة العمرية 15 إلى 29 عاما بنحو 4.5 نقطة مئوية، وهو ما قد يدل على تراجع متوسط طول فترة التعطل لدى الشباب.

وبالتحول صوب معدلات البطالة بين الشباب وفق النوع الاجتماعي، تشير البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث للفئة العمرية 15 إلى 29 عاما بنحو 34.7% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بمعدلات البطالة بين الذكور النفس الفئة العمرية والتي بلغت نحو 9%.