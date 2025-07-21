شكرا لقرائتكم خبر عن 49.32 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالبنك الأهلي المصري 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وذلك وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.



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