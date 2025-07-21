شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الاثنين 21 يوليو 2025 بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الإثنين 21 يوليو 2025، خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع افتتاح البورصة العالمية فوق 3350 دولار، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الآن – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – عند 4645 جنيهًا.

ووفقًا لآخر تحديث من سوق الذهب، سجلت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5308 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 22: 4866 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3981 جنيهًا



سوق الذهب في أسبوع



وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب محليًا فقدت نحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 خلال الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 0.11%، نتيجة التحركات العرضية لأسعار الذهب عالميًا، وتحسن أداء الجنيه المصري.

وأوضح واصف أن السوق المحلي تحرك في نطاق ضيق، حيث تراوح سعر الجرام بين 4628 و4680 جنيهًا، لافتًا إلى أن صعود الدولار الأمريكي عالميًا ضغط على أسعار الذهب، في حين ظل تأثير سعر الدولار محليًا محدودًا بسبب استقرار سعر الصرف في البنوك.

وأضاف أن استمرار تحسن الجنيه المصري قد يدفع إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقعات إيجابية من مؤسسات دولية، منها بنك "غولدمان ساكس"، الذي أشار إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض بقيمة 4.8 مليار دولار حتى مايو 2025.