شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ307.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 307.25 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 403.75 درهم

عيار 22 سجل 374.00 درهم

عيار 21 سجل 358.25 درهم

عيار 18 سجل 307.25 درهم

عيار 14 سجل 237.75 درهم

عيار 12 سجل 203.75 درهم

الاونصة 12558.00 درهم

الجنيه الذهب 2866.00 درهم

الأونصة بالدولار 3351.88 دولار

سعر الذهب فى الإمارات

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، وذلك بعد بيانات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي، ولكن كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية.

بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.