شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار مقابل الجنيه، في التعاملات الأخيرة، حيث سجل الدولار بالبنك المركزي المصري 49.28 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى عند 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع ، و

فى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.35 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.32 جنيه للشراء.

49.42 جنيه للبيع.