شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى الخدمات.. 129 مليون اشتراك فى خدمات الهاتف المحمول والثابت خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرها عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الأول من عام 2025، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس، ويظهر استمرار النمو في مختلف خدمات الاتصالات والإنترنت والبريد، بما يعكس تطور البنية الرقمية في مصر ودعمها للتحول الرقمى.

تعكس المؤشرات نجاح جهود وزارة الاتصالات في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات اتصال وإنترنت تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار استراتيجية بناء "مصر الرقمية"

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 115.83 مليون مشترك، وهو ما يعادل 105.57% من عدد السكان، مما يعكس اتساع قاعدة استخدام الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص الهاتف الثابت، بلغ عدد المشتركين 13.37 مليون مشترك، منهم 10.79 مليون في المناطق الحضرية، و2.58 مليون في المناطق الريفية، مما يشير إلى تغلغل خدمات الاتصالات الأرضية حتى في المناطق غير الحضرية.

وفى مجال الإنترنت، أظهر التقرير ارتفاعًا في عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت المحمول "صوت وبيانات" ليصل إلى 86.25 مليون مشترك، إضافة إلى 3.40 مليون اشتراك في خدمات البيانات فقط للأجهزة غير الهاتفية.

كما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة FBB نحو 11.87 مليون وصلة، ما يعكس توسع الاعتماد على الإنترنت المنزلى.