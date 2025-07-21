شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.525 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.525 دينار
- عيار 22 سجل 37.150 دينار
- عيار 21 سجل 35.450 دينار
- عيار 18 سجل 30.400 دينار
- عيار 14 سجل 23.625 دينار
- عيار 12 سجل 20.250 دينار
- الاونصة 1260.300 دينار
- الجنيه الذهب 283.650 دينار
- الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.
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