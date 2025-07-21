شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ40.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.525 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.525 دينار

عيار 22 سجل 37.150 دينار

عيار 21 سجل 35.450 دينار

عيار 18 سجل 30.400 دينار

عيار 14 سجل 23.625 دينار

عيار 12 سجل 20.250 دينار

الاونصة 1260.300 دينار

الجنيه الذهب 283.650 دينار

الأونصة بالدولار 3351.88 دولار

بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون.