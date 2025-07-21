شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين21 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 18 سعر 24.800 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.050 دينار

- عيار 22 سجل 30.300 دينار

- عيار 21 سجل 28.925 دينار

- عيار 18 سجل 24.800 دينار

- عيار 14 سجل 19.275 دينار

- عيار 12 سجل 16.525 دينار

- الاونصة 1028.350 دينار

- الجنيه الذهب231.425 دينار

- الأونصة بالدولار3365.42 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



